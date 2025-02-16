Как изменился рынок подержанных мотоциклов

В 2024 году россияне приобрели рекордное количество подержанных мотоциклов. По данным агентства АВТОСТАТ, в минувшем году в России было куплено 113,6 тысяч мотоциклов с пробегом, что является рекордным показателем.
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