Отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов-старший кратко прокомментировал свое состояние после того, как его дом в Брянской области был разрушен осколочным боеприпасом ВСУ.
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