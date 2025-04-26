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Отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома

Отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов-старший кратко прокомментировал свое состояние после того, как его дом в Брянской области был разрушен осколочным боеприпасом ВСУ.

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