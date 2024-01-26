Выживший в Афганистане медик Игорь Сыроваткин раскрыл подробности крушения самолёта и гибели людей

Анна Евсюкова умерла сразу после крушения самолёта, а её супруга нашли только на следующий день.Выжившие медики и пилоты разбившегося самолёта "Фалькон 10" рассказали о том, как потерпели крушение в горах Афганистана и что дало им силы выжить через несколько часов после катастрофы.