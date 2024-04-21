Дубль и пас Медины, ошибка Песьякова и замены Слишковича: «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ

«Спартак» на выезде сенсационно разгромил «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ. В первой встрече под руководством Владимира Слишковича в национальном первенстве москвичи продемонстрировали агрессивный вертикальный футбол и использовали высокий прессинг.