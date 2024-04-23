В Ленобласти 27 апреля пройдет субботник на более чем 510 территориях

Уборка в регионе идёт почти две недели В Ленобласти 27 апреля пройдёт Всероссийский субботник на более чем 510 территориях во всех районах региона, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
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