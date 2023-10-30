Путин обвинил в беспорядках в аэропорту Махачкалы киевский режим и западные спецслужбы

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности заявил, что беспорядки в Дагестане были «инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».
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