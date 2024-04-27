Макс Назаров: Только «соросята» в Украине неприкасаемые?

Смотрите, что получается, товарищи: «единый телемарафон» — плохой и нарушает права человека; Порошенко и его медиа — плохие, потому что оппозиция; Арестович — плохой, сильно «выделывается»; Назаров — плохой, потому что просто не нравится.
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