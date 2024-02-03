«Немедленно покинуть Россию», как минимум, раз в год и почему-то аккурат в феврале, призывают Госдеп и посольство США.
Американцы о России: до и после
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Ускова
а кого-то сильно волнует их любовь?
Ответить
15 час.
Н
Николай
Не пора ли наплевать на все эти опросы и мнения, а только к сведению принимать!
Ответить
14 час.
Леонид Попивняк
...а кого то из Россиян е....прошу прощения , волнует мнение пиндосов о России.....кто из них может показать на карте мира окраину за которую они так радеют????.....да НИКТО....включая бидона.....нация необразованных пожирателей бургеров из отбросов старого света.......для них в аэропорту Вены даже плакат повесили " Уважаемые туристы из сша - вы в Австрии а не в Австралии"
Ответить
10 час.
Свежие комментарии