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Закон и Порядок

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Американцы о России: до и после

Американцы о России: до и после

«Немедленно покинуть Россию», как минимум, раз в год и почему-то аккурат в феврале, призывают Госдеп и посольство США.

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Комментарии
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Татьяна Ускова
а кого-то сильно волнует их любовь?
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15 час.
Н
Николай
Не пора ли наплевать на все эти опросы и мнения, а только к сведению принимать!
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14 час.
Леонид Попивняк
...а кого то из Россиян е....прошу прощения , волнует мнение пиндосов о России.....кто из них может показать на карте мира окраину за которую они так радеют????.....да НИКТО....включая бидона.....нация необразованных пожирателей бургеров из отбросов старого света.......для них в аэропорту Вены даже плакат повесили &quot; Уважаемые туристы из сша - вы в Австрии а не в Австралии&quot;
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10 час.

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