Американцы о России: до и после

Не пора ли наплевать на все эти опросы и мнения, а только к сведению принимать!

Леонид Попивняк

...а кого то из Россиян е....прошу прощения , волнует мнение пиндосов о России.....кто из них может показать на карте мира окраину за которую они так радеют????.....да НИКТО....включая бидона.....нация необразованных пожирателей бургеров из отбросов старого света.......для них в аэропорту Вены даже плакат повесили " Уважаемые туристы из сша - вы в Австрии а не в Австралии"