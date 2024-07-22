В Минобрнауки хотят изменить правила предоставления общежитий студентам

Известия/Александр Казаков Места в студенческих общежитиях могут начать предоставлять только малоимущим или находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю 22 июля.
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