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Присяжные определили виновного в убийстве легендарного Тупака Шакура

Присяжные определили виновного в убийстве легендарного Тупака Шакура

Присяжные в Лас-Вегасе (США) признали бывшего лидера банды «Крипс» из района Саут-Сайд в Комптоне 63-летнего Дуэйна Кита Дэвиса виновным в убийстве легенды американского рэпа Тупака Шакура .

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