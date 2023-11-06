Бессердечная погода

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смерти во всем мире. И помимо известных факторов риска, таких как курение, неправильное питание и низкая физическая активность, на здоровье пациента влияют погодные условия, в том числе низкие температуры.
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