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Личный опыт: как за полгода похудеть на 10 кг

Эксперимент и природное любопытство, обернувшиеся новым образом жизни и вещами на два размера меньшеКажется, сегодня о фастинге, или интервальном голодании, не слышали только отшельники: голодание различной продолжительности практикуют лучшие умы Силиконовой долины, голливудские звезды, модели, ведущие подкастов, микро- и макроинфлюенсеры; Amazon Prime посвящает ему документальный фильм, лекция TED Talk о фастинге становится одной из самых просматриваемых, а японский ученый получает Нобелевскую премию за открытие механизмов аутофагии, или самоочищения клетки, запускающихся организмом во время голодания.

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