«Пусть теперь они думают». Почему Запад медлит с разрешением бить ракетами вглубь России

radiofree За всю историю войн,не было ни одного случая,что бы солдат какой либо армии,подорвал себя и врагов,только русские так могут.Не надо злить русских,не переходите последнюю черту.Плохо будет всем.

Виктор Шилин ВВП. А нахрена нам мир без Росси? Не будет нас, не будет и вас , но нашими господами вам, педрилам заморским , быть не придётся.