Ростислав Ищенко Политолог Ищенко объяснил, почему Запад медлит с решением об ударах по России Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Военное дело» ответил на ряд вопросов, связанных с противостоянием России и Запада и возможным развязыванием ядерной войны.
«Пусть теперь они думают». Почему Запад медлит с разрешением бить ракетами вглубь России
Комментарии
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radiofree
За всю историю войн,не было ни одного случая,что бы солдат какой либо армии,подорвал себя и врагов,только русские так могут.Не надо злить русских,не переходите последнюю черту.Плохо будет всем.
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13 час.
Виктор Шилин
ВВП. А нахрена нам мир без Росси? Не будет нас, не будет и вас , но нашими господами вам, педрилам заморским , быть не придётся.
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9 час.
Александр Ляшенко
Было. учи матчасть.Япония, камикадзе и смертники в дотах и лодках-малютках.
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2 час.
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