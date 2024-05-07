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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфиналов ЛЧ (83%) – худший показатель среди сыгравших не менее пяти

«Боруссия» выбила парижан в ответном полуфинале ЛЧ, победив в обоих матчах со счетом 1:0. «ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфинальных матчей Лиги чемпионов (83%), что является самым высоким показателем среди всех команд, сыгравших не менее пяти матчей.

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