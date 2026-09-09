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Дмитриев задался вопросом, не мазохисты ли поддерживают политику Мерца

Дмитриев задался вопросом, не мазохисты ли поддерживают политику Мерца

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заинтересовался, почему немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает провальную политику при низком рейтинге.

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