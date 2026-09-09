Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заинтересовался, почему немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает провальную политику при низком рейтинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Красноярске зад...
- Песков заявил о г...
- ЭЛ Роспотребнадзор з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым