Зыков: пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи

На перроне их встретили медики и сотрудники правоохранительных органов Все пассажиры поезда, находившиеся в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков.