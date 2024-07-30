Зыков: пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи

На перроне их встретили медики и сотрудники правоохранительных органов Все пассажиры поезда, находившиеся в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков.
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