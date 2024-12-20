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Закон, порядок, государство

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На объектах Тихоокеанского флота Камчатки военные коммунальщики проводят комплексные проверки котельных

На объектах Тихоокеанского флота Камчатки военные коммунальщики проводят комплексные проверки котельных

Подача тепла на объекты военной инфраструктуры обеспечена в полном объёме. .

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