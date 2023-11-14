За прошедшие сутки в области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Иванове в 15-30 на регулируемом перекрестке улица Спартака–проспект Шереметевский 49-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 330202», при повороте направо по зеленому сигналу светофора, совершил наезд на 33-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть справа налево по зеленому пешеходному светофору.