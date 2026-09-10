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Калужские новости

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В Калуге перекроют Яченскую набережную и Вертолетную площадку

Перекрытие связано с проведением фестиваля уличных культур «Вызов». Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут и выбирать объездные пути.

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