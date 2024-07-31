“ЭЛ5-Энерго” отчитается за полугодие - основные события 1 августа

“ЭЛ5-Энерго” 1 августа представит финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2024 года. Выручка компании в 1 полугодии 2023 года возросла на 17,5% г/г и достигла 28,944 млрд рублей, тогда как показатель EBITDA вырос на 20,8% г/г, до 6,353 млрд рублей.