ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

6 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей отказ от доллара и срочно
    почему автор не поинтересовался о колодцах в степном КРЫМУ я знаю в Черноморском районе не менее трех хотя их значите...Шахта Шергина — с...
  • Владимир Гусев
    Все это можно выразить разговорным русским языком. Это они пусть пытаются наш самовитый язык перевести на свой... Ибо...9 слов из разных ...
  • Анна
    !!!12 классных снимк...

Калифорнийская золотая лихорадка и «благородный разбойник» Хоакин Мурьета

Калифорнийская золотая лихорадка и «благородный разбойник» Хоакин Мурьета

Кадр мексиканского сериала «Голова Хоакина Мурьеты», 2023 г. В истории человечества не раз наблюдались стихийные и неожиданные перемещения огромных масс людей, которые, как правило, не поощрялись местными правителями и происходили помимо их воли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх