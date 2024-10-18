Штурмовики ВДВ РФ учатся уезжать от дронов ВСУ на мотоциклах в Курской области

Занятия на полигоне проводят опытные инструкторы. Военные отрабатывают действия в составе отделений, а также в боевых двойках и тройках, как в наступательном бою с захватом опорника противника, так и при ведении оборонительного боя по удержанию позиций.
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