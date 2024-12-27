В одном из сёл на юге страны отремонтирован детский сад

В детском саду села Екатериновка Чимишлийского района были проведены ремонтные работы здания, включая термоизоляцию внешних стен, мощение подъездных путей во дворе и обустройство двух игровых площадок для детей, сообщает Noi.
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