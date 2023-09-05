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Министр финансов Риикка Пурра: Финляндия на пороге краха - нужно искать пути сближения с Россией

Министр финансов Риикка Пурра: Финляндия на пороге краха - нужно искать пути сближения с Россией

Финляндия капитулировала признав свое поражение в экономической во.не развязанной ею против Российской Федерации.

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Комментарии
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ТА
Татьяна Атаман
А нам вроде и так не плохо , пусть подавятся своими визами 😂
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11 час.
Александр Свитайло
Сначала обратно из НАТО марш!  ...а потом мы посмотрим...
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10 час.
Геннадий Бережнов
Думают, что нужно искать пути сближения с Россией. Однако заблудились в трёх соснах и искать нужно в головах: сколько извилин осталось и что делать дальше!
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4 час.

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