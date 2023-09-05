Министр финансов Риикка Пурра: Финляндия на пороге краха - нужно искать пути сближения с Россией

А нам вроде и так не плохо , пусть подавятся своими визами 😂

Сначала обратно из НАТО марш! ...а потом мы посмотрим...

Геннадий Бережнов

Думают, что нужно искать пути сближения с Россией. Однако заблудились в трёх соснах и искать нужно в головах: сколько извилин осталось и что делать дальше!