Ученые установили, какая пища забирает годы жизни быстрее, чем сахар и жирное мясо

Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения, выявило, что потребление значительного количества продуктов с высокой степенью переработки сопряжено с увеличением серьезных рисков для здоровья.
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