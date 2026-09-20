Toyota подготовит водородный Hilux к ралли "Дакар" ради жесткого километрового испытания

В январе 2027 года прототип DKR GR FC Hilux на водородных топливных элементах должен выйти на 13 спецучастков экспериментальной категории "Дакара" общей длиной около 1000 километров.
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