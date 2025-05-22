«Европа до сих пор не решалась»: ЕС готовится к жестким санкциям против России по белой книге Украины

В начале следующей недели Украина попросит ЕС рассмотреть новые масштабные шаги по санкциям в отношении Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций.
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