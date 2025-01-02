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2025 год разделит мир на поджигателей войны и украиноскептиков

2025 год разделит мир на поджигателей войны и украиноскептиков

Новый год может оказаться холодным душем для украинцев, считающих, что «весь мир и Европа с нами». Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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