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Пять детей погибли при пожаре в Башкирии

Пять детей погибли при пожаре в Башкирии

МЧС: пять детей стали жертвами ночного пожара в Башкирии В квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед в Башкирии произошел пожар — начал гореть натяжной потолок, передает пресс-служба МЧС региона.

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