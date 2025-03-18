Пять детей погибли при пожаре в Башкирии

МЧС: пять детей стали жертвами ночного пожара в Башкирии В квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед в Башкирии произошел пожар — начал гореть натяжной потолок, передает пресс-служба МЧС региона.
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