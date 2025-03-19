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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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31 очко и 8 передач Трэя Янга помогли «Атланте» обыграть «Шарлотт»

На его счету 31 очко, 8 передач при 4 потерях и 3 перехвата. Разыгрывающий реализовал 11 из 20 бросков с игры и 5 из 9 трехочковых.

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