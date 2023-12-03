«Это не наказание»: введение налога на бездетность допустили в Госдуме

В России необходимо стимулировать рождаемость разными способами, а концепция отчислений в казну в СССР зарекомендовала себя неплохо, считает член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, поделившийся своим мнением с радиостанцией «Говорит Москва» .
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