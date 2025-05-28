Курица по-французски. Добавляем сверху шапку и становится гораздо вкуснее, чем просто пожарить

Вкуснее всего курицу готовить вовсе не целиком, а почти настоящими отбивными. Курятина богата белком, поэтому придать ей сочности нужно обязательно дополнительной начинкой и сырной шапкой — отчасти рецепт напомнит знаменитое мясо по-французски.
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