Курица по-французски. Добавляем сверху шапку и становится гораздо вкуснее, чем просто пожарить

Вкуснее всего курицу готовить вовсе не целиком, а почти настоящими отбивными. Курятина богата белком, поэтому придать ей сочности нужно обязательно дополнительной начинкой и сырной шапкой — отчасти рецепт напомнит знаменитое мясо по-французски.