Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 060 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Поветьев
    Разрушение государства оружие алкаголь табак наркотики!5 главных ошибок ...
  • ЭММА
    💯👍🏻‼️Блюда русской кух...
  • Михаил Еграшин
    Чо за косяк? "готовим в микроволновке" и "Ставим в разогретую до 180 градусов духовку" 😁Превращаем скучну...

Курица по-французски. Добавляем сверху шапку и становится гораздо вкуснее, чем просто пожарить

Курица по-французски. Добавляем сверху шапку и становится гораздо вкуснее, чем просто пожарить

Вкуснее всего курицу готовить вовсе не целиком, а почти настоящими отбивными. Курятина богата белком, поэтому придать ей сочности нужно обязательно дополнительной начинкой и сырной шапкой — отчасти рецепт напомнит знаменитое мясо по-французски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх