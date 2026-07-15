Конец Одессы: Вы этого и не заметили

За сокрушительными ударами по Киеву многие не заметили того круглосуточного шквала атак, которые наносятся по портовой инфраструктуре Одессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Аркаша купил за 300 тысяч»: После смерти учёного Зезина местных «прорвало». Дети «кошмарили» всю округу
- Ветераны СВО сами готовы зачистить диаспору: В Ессентуках после убийства начали собирать бригады
- Forbes раскрыл миллионы Родниной, которая учила русских пенсионеров, "как надо жить". На цифры смотреть стыдно
Свежие комментарии