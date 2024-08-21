Новая стратегия: что поможет демократам победить Трампа

В понедельник, 19 августа в Чикаго открылся съезд Демократической партии США. В этом году выбор кандидата от партии для участия в президентских выборах был сделан еще до съезда: делегаты досрочно и в дистанционном режиме передали Камале Харрис голоса, собранные в ходе праймериз Джо Байденом.
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