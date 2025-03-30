Позиции террористов в Сомали были атакованы ВС США

Удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сомали нанесли войска Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM), сообщает 30 марта официальный сайт командования.
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