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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оффор забил самый ранний 1-й гол сезона в РПЛ. Форвард «Балтики» с голом ЦСКА на 35-й секунде побил рекорд Шуленина в сезоне–2013/14 – 67 секунд

Нападающий «Балтики»  Чинонсо Оффор  стал автором самого быстрого первого гола в сезоне чемпионата России.

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