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Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки БПЛА

Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки БПЛА

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала в результате атаки БПЛА. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя, из-за чего часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями.

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