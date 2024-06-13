Страна и люди
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Страна и люди

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Три вопроса к Тому Клэнси

Три вопроса к Тому Клэнси

Три вопроса, на которые я постараюсь сегодня ответить:Почему книги Тома Клэнси абсолютно нереалистичные?Почему ни один его прогноз не сбылся?Почему Том Клэнси трусливый поц?На самом деле ответ на все три вопроса можно дать один (и он содержится в третьем вопросе), но с вариациями.

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