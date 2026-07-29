Ясность ума в загруженные дни

Впереди ещё целый месяц лета – время долгожданных отпусков, тёплых вечеров и новых впечатлений. Но перед заслуженным отдыхом многим приходится работать в авральном режиме, расходуя последние силы и забывая о заботе о собственном здоровье.
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