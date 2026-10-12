🏆Севастопольские студенты победили во всероссийском соревновании по решению производственных задач Участники из Севастопольского государственного университета создали алгоритм и представили цифровой двойник энергосистемы нефтяного месторождения.
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