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В Чите сгорело 30 автомобилей из-за пожара в гаражном боксе

В Чите сгорело 30 автомобилей из-за пожара в гаражном боксе

Пожар произошёл в гаражном боксе в Чите в ночь на 24 декабря, огонь уничтожил 30 автомобилей.Пожар вспыхнул в гаражном боксе на улице Костюшко-Григоровича, 49, огонь распространился на 700 квадратных метров и перекинулся на нежилой двухквартирный дом.

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