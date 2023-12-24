В Чите сгорело 30 автомобилей из-за пожара в гаражном боксе

Пожар произошёл в гаражном боксе в Чите в ночь на 24 декабря, огонь уничтожил 30 автомобилей.Пожар вспыхнул в гаражном боксе на улице Костюшко-Григоровича, 49, огонь распространился на 700 квадратных метров и перекинулся на нежилой двухквартирный дом.
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