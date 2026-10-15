Воздух в Московском регионе в пятницу прогреется до +14…+17 градусов, причем на юго-востоке Подмосковья столбики термометров могут подняться до +19.
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