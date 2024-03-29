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15 марта выездной прием граждан проведет заместитель Министра труда и социальной защиты Игорь Григорьевич Старовойтов.

15 марта выездной прием граждан проведет заместитель Министра труда и социальной защиты Игорь Григорьевич Старовойтов.

В Бобруйском городском исполнительном комитете 15 марта 2024 г. с 11.00 до 13.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить заместитель Министра труда и социальной защиты Игорь Григорьевич Старовойтов.

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