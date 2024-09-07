Хинкл: Трамп может заручиться поддержкой американцев на большую войну с РФ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может заручиться поддержкой простых американцев и развязать большую войну с Россией, чего не смогут сделать кандидаты от Демократической партии, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
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