Александр Артеменков/ТАСС Тысячи россиян стали заложниками коттеджного рабства. Так они сами назвали ситуацию, в которой оказались из-за действий собственников территорий, по которым проходят дороги к их поселкам.
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