В октябре в Шанхае можно познакомиться с османтусом, даже не заходя в парфюмерный магазин. Его запах возникает посреди оживлённой улицы, доносится из сада, проникает в открытое окно.
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