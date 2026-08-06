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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шнайдер обыграла Калинскую и вышла в 1/8 финала тысячника впервые с мая 2025-го

Диана Шнайдер победила Анну Калинскую в третьем круге тысячника в Торонто. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, баланс их личных встреч стал 1:1.

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