Введение пошлин положительно сказывается на экономике США — Трамп

Введение пошлин на импорт приносит доход Соединенным Штатам в размере 2-3 миллиардов долларов в день, заявил президент США Дональд Трамп 13 апреля журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.
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