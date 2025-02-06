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Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире

Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире

Этот январь стал самым теплым январем за всю историю наблюдений в мире. Средняя температура приземного воздуха достигла 13,23 градуса по Цельсию, что на 0,79 градуса выше среднего значения за январь с 1991 по 2020 год и на 1,75 градуса выше среднего значения доиндустриального периода.

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