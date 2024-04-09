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Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

В МЭШ внедрят умные сервисы с ИИ В материале на личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по развитию «Московской электронной школы», сервисами и услугами которой сегодня активно пользуются свыше 3 млн горожан.

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